Ciclismo: presentato il Giro della Valdera a tappe juniores

Casciana Terme,15 giugno 2024 - Da venerdì 21 giugno a domenica 23, da Pontedera a Terricciola, confronto di lusso e di prestigio nel terzo Giro della Valdera gara nazionale a tappe organizzata “Da Una Bici X Tutti”, presentato ufficialmente presso lo Chalet delle Terme di Casciana.

Al via 30 squadre, in pratica tutte le più forti dello schieramento nazionale con i plurivittoriosi di stagione Magagnotti (6 vittorie), Montagner e Andreaus (4 a testa), Sambinello (3). In gara anche due team stranieri, la Veleka Team e la messicana A.R. Monex, mentre sarà al seguito della corsa il c.t. azzurro Dino Salvoldi. Nel 2022 vinse Leonardo Volpato, lo scorso anno s’impose Luca Giaimi. Alla cerimonia di presentazione i sindaci di Chianni Giacomo Tarrini e di Terriciola Matteo Arcenni, mentre per Casciana Terme-Lari era presente il consigliere comunale Enrico Fatticcioni. Per il ciclismo il presidente regionale Saverio Metti e quello del Comitato Provinciale di Pisa Nicola Procino, ospite anche il presidente di Fratres Italia Vincenzo Manzo.

A fare gli onori di casa il presidente della società organizzatrice Claudio De Angeli. Oltre a quello tecnico-agonistico tre gli aspetti che caratterizzano il Giro della Valdera. La valorizzazione del territorio delle colline pisane, la zona della Valdera, l’aspetto della sicurezza con il contenimento a 150 degli atleti in gara (le richieste erano per 200), la presenza del Gruppo Fratres a sottolineare un aspetto sociale di particolare valore come la donazione di sangue. La manifestazione patrocinata anche dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, è inoltre valevole per i Memorial Davide Faraoni, Mario Rifiuti, Laura Paperini.

Queste le tappe per complessivi 300 chilometri: 21/6 Pontedera (partenza Piazza Cavour)-Pontedera (arrivo via De Gasperi) km 102,8; 22/6 Casciana Terme-Chianni km 85,700; 23/6 La Rosa-Terricciola km 111,5.