Gli allievi di Biassono all’esame del cronometro

Scatta oggi con la cronometro individuale da Cascina a Ponsacco nel Pisano, il Giro dei Tre Comuni per la categoria allievi (ragazzi tra 15 e 16 anni) che si concluderà domenica sempre a Ponsacco. Al via della breve corsa a tappe nazionale le migliori squadre giovanili fra cui, in rappresentanza della Brianza, l’Unione Sportiva Biassono di Ivano Maino. Sotto la direzione tecnica di Thomas Cova saranno alla partenza gli atleti Davide Gileno (al centro nella foto), Filippo Colella, Alessandro Velludo, Achille Bellato e Fabio Carbone. In gara anche alcuni brianzoli del Pedale Senaghese e precisamente Matteo Maggioni, Ryan Zaccone e Filippo Zanesi. Ad aprire le ostilità sarà dunque l’odierna prova contro il tempo sulla distanza di 10,9 chilometri. Il primo corridore scenderà dalla pedana alle 14.15, l’ultimo alle 16.53. Gileno (una vittoria quest’anno) partirà alle 14.20, mentre Colella (tre successi in bacheca), che gli organizzatori hanno ritenuto di schierare fra le cosiddette “teste di serie“, prenderà il via alle 16.41. Domani i corridori affronteranno la seconda frazione da Calci a Ponsacco che sulla carta è la più impegnativa. Gran finale domenica da Cenaia a Ponsacco per affrontare gli ultimi 61 chilometri.

Dan.Vig.