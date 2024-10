Già 160 iscritti al Gran Premio Del Rosso di Montecatini

Montecatini Terme, 3 ottobre 2024 - Meno di 10 giorni al 73° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica nazionale per élite e under 23 in programma a Montecatini Terme domenica 13 ottobre. Sarà la penultima gara in Toscana della stagione in quanto due giorni più tardi si svolgerà a Ponsacco la Coppa del Mobilio a frazioni. La gara organizzata dal G.S. Le Casette presieduto dall’ex sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi e patrocinata dall’amministrazione comunale, ha un fascino particolare ed ogni anno riesce ad avere un concorso di pubblico notevole che affolla il rettilineo di arrivo del Viale Verdi sede tradizionale di arrivo da molti anni a questa parte. Nel 2023 s’impose in volata davanti a un ristretto gruppo di attaccanti Manuel Oioli, atleta piemontese della squadra Q36.5 Continental affiliata in Toscana in provincia di Lucca. L’edizione 2024 ricalcherà nel percorso quella dello scorso anno. Dopo la partenza ufficiale da Corso Roma che avverrà a mezzogiorno, sono previsti tre giri di un circuito di km 34 a forma di “ottovolante” attraverso le località di Borgo a Buggiano, Albinatico, Casabianca, Biscolla, Montecatini, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, la salita di Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini. A questo punto percorsi 105 km, saranno affrontati cinque giri di 14 km e 100 metri del circuito Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini per un totale di 176 chilometri, con arrivo poco dopo le ore 16. Al momento al 73° Gran Premio Ezio Del Rosso che conserva un albo d’oro di prestigio sono iscritti 160 corridori a garantire un successo tecnico ed agonistico di tutto rispetto. Il ritrovo della gara è previsto presso la Casa della Prevenzione presso il Parco delle Terme in Viale Verdi, da qui trasferimento di 3 km e mezzo per raggiungere Corso Roma nel centro della città per il via ufficiale. Tra le squadre iscritte al “Del Rosso” saranno a Montecatini il 13 ottobre tutte le più forti in campo nazionale, mentre dalla Svizzera arriverà anche il Velo Club Mendrisio. Tra gli atleti al via spicca il Campione Italiano degli under 23 Edoardo Zamperini dell’U.C. Trevigiani.