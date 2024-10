Ciclismo, Vittoria Guazzini riceve il premio "Atleta dell'anno"

Signa (Firenze), 23 ottobre 2024 - Grande festa per l’olimpionica su pista di Parigi, la ventitreenne poggese Vittoria Guazzini nella bella cornice di Villa Alberti a Signa, dove la locale Sezione Azzurri Fulvio Nesti - Egisto Pandolfini – Le Signe dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, ha consegnato all’atleta di Poggio a Caiano il premio nazionale “Atleta dell’Anno”.

La Guazzini accompagnata dai genitori, mamma Beatrice e padre David, è stata accolta al suono della filarmonica Giuseppe Verdi di Signa che ha suonato in suo onore l’inno nazionale che Vittoria nella sua carriera e sul gradino più alto del podio, ha ascoltato tante volte nella sua splendida carriera, avendo vinto in 8 anni la bellezza di 20 Medaglie d’Oro tra Campionati del Mondo ed Europei su strada e su pista, oltre a quella più prestigiosa conquistata alle ultime Olimpiadi di Parigi in coppia con Chiara Consonni nella prova del Madison. Oltre ai sindaci di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso, era presente anche l’assessore allo sport del comune di Poggio a Caiano, Piero Baroncelli, il presidente del CONI regionale Simone Cardullo con il delegato provinciale di Firenze, Gianni Taccetti, che è anche il presidente del Comitato del Premio, il Consigliere Regionale Fausto Merlotti, il presidente della sezione Unvs delle Signe, Leandro Becagli, il presidente del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo Saverio Metti, oltre a numerosi sportivi. Oltre a Vittoria Guazzini che tra qualche giorno andrà in vacanza per il meritato riposo dopo una stagione intensa e frenetica, per il ciclismo hanno ricevuto il premio nazionale “Ambasciatori UNVS” il giornalista Antonio Mannori, che da 54 anni racconta il ciclismo sui giornali, radio e televisioni, e Roberto Alessi, già appassionato sponsor nel mondo del pedale.