Handbike, Giagnoni secondo a Pioltello: la vittoria del Giro è più vicina

Prato, 1 ottobre 2024 - “Penso di aver ottenuto un buon piazzamento. Mi sto preparando in vista della tappa di domenica prossima e dell'ultima: resto fiducioso”. Parola di Christian Giagnoni, che pur predicando prudenza (perché anche la scaramanzia ha il suo peso, nello sport) vede sempre più vicina la vittoria del Giro d'Italia Handbike. Il quarantottenne di Montemurlo si è piazzato secondo nella tappa svoltasi pochi giorni fa a Pioltello, in Lombardia, e può presentarsi agli ultimi due appuntamenti da una posizione di forza. A qualche anno dall'ultima volta (in quanto di recente aveva preferito concentrarsi maggiormente sulle competizioni internazionali, ndr) l'ex-capitano dell'Hockey Prato è infatti tornato a disputare la “corsa in rosa”, che è sempre stata di fatto il suo “terreno di caccia”. Si è regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale (per quanto concerne la categoria agonistica “MH4”) dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). E tanto per cambiare, anche quest'anno si era rivelato fin qui il più veloce nella sua categoria a livello generale, trionfando nel primo appuntamento del Giro andato in scena a Genova nei mesi scorsi e salendo sempre sul podio nelle gare affrontate. Domenica prossima Christian sarà di scena a Noicattaro (in provincia di Bari) per poi arrivare il 20 ottobre successivo a Como. Giagnoni, insomma, può a ben diritto sognare di aggiudicarsi il Giro per la sesta volta.

G.F.