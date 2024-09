Handbike. Vitelaru è bronzo ai mondiali

La gara a cronometro non è la preferita da Ana Maria Vitelaru (nella foto): ai campionati del mondo di Zurigo la handbiker castelnovese ha conquistato sì la medaglia di bronzo, ma in gara c’erano soltanto in tre. Ana proviene comunque da una stagione lunghissima, funestata da un gravissimo lutto familiare, e "ha il diritto" di essere stanca.

Sul percorso piatto di 18 chilometri, il successo è andato alla fortissima olandese Chantal Haenen che ha chiuso in 28’48’’17, davanti alla tedesca Andrea Eskau in 30’25’’24 e alla Vitelaru in 32’41’’32.

Ma Ana ha la possibilità di rifarsi subito, perché domani dalle 9 è prevista la prova in linea. Questa volta i chilometri sono 38 e pure con qualche difficoltà altimetrica per una salita a metà di ogni giro che porta le atlete dai 411 metri della partenza ai 462 dell’altezza massima. E dunque, nei sei giri previsti, il dislivello è di 308 metri.