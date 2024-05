I successi di Cantini, Scappini, Taddei e Stefanelli. Le gare della giornata di Cintolese. Un successo: in trecento allo start

Una magnifica giornata di sport dalle nove del mattino alle 18 con 300 corridori impegnati nelle 4 gare organizzate in maniera perfetta dal G.S. Circolo Ricreativo Cintolese sotto la regia del presidente Luigi Pappalardo e Marino Brogi con il patrocinio del Comune di Monsummano Terme rappresentato dall’assessore allo sport Libero Roviezzo. La "Giornata Azzurra" valida anche per l’assegnazione dei 4 titoli provinciali si è aperta con il Trofeo Pubblica Assistenza Monsummanese per esordienti del 1° anno. Ha vinto Filippo Cantini dell’Empolese in volata nei confronti di Tommaso Marini (Coltano) e Niccolò Iacopi (Pedale Toscano). Campione provinciale Vincenzo Muscia (Pol. Milleluci). Nella gara del 2° anno (Gp Team Valdinievole) ancora trionfo dell’Empolese ed arrivo in parata di Laerte Scappini (sesta vittoria) sul compagno di colori Mattia Gastasini mentre con un distacco di 1’49’, è giunto terzo Duccio Menici (Fosco Bessi). Il titolo provinciale a Francesco Sebastiani (Pol. Milleluci). Terza gara il Trofeo Walter Iozzelli-Trofeo Giuseppe Tofanelli per allievi, con la presenza di ben 101 corridori. Si è imposto per distacco completando il tris di successi per l’Empolese, Bruno Jacopo Taddei che ha preceduto di 1’49" Lorenzo Luci (Iperfinish) che ha vinto la volata del gruppo su Sacha Salomone (Olimpia Valdarnese), Bramini e Battistelli. Il titolo provinciale a Daniele Bacci del Team Valdinievole. Chiusura con il Trofeo Circolo Ricreativo Cintolese-Memorial Vezio Bartoli per gli juniores sul circuito di 12 chilometri e 300 metri da ripetere dieci volte. Una fuga di un quintetto ha deciso la corsa e nella volata finale ha prevalso Andrea Stefanelli della Pol. Monsummanese che ha conquistato anche il titolo provinciale pistoiese. Ai posti d’onore il valdarnese Riccardo Del Cucina della Mekap Junior Team e Kevin Drovandi della Pistoiese, Sanfilippo e Petri. Presente anche il tecnico regionale Roberto Moretti, i dirigenti del ciclismo Renzoni, Farulli, Becherucci, Diolaiuti.

Antonio Mannori