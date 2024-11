Il ciclomercato impazza . Andrea Piras passa tra i prof e Alice Arzuffi migra in Spagna

Il ciclomercato è in continuo movimento. Andrea Piras, classe 2002 di Cavenago Brianza, dopo quattro stagioni tra gli under 23 di cui l’ultima con la Namedsport (una vittoria), passerà professionista con la Corratec Vini Fantini formazione Professional diretta da Serge Parsani. Cambio di casacca anche per la seregnese Alice Arzuffi (foto) che correrà in Spagna alla corte della Laboral Kutxa Fundacio Euskadi dove troverà l’altra brianzola Cristina Tonetti, classe 2002 di Besana Brianza. Sempre in campo femminile da registrare il divorzio dalla BePink Bongioanni di Monza di Monica Trinca Colonel che proseguirà la sua crescita in Australia nelle fila della Liv AlUla Jayco. La sovicese Emma Redaelli lascia la UAE Development per spostarsi in casa della Isolmant Premac Vittoria. Salto di categoria per l’azzurra Sara Fiorin. La ragazza di Seveso, che quest’anno ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi su pista, è stata ingaggiata dalla tedesca Ceratizit WNT Pro Cycling con cui debutterà nel World Tour donne elite. Confermata alla norvegese Uno X Mobility l’altra seregnese Maria Giulia Confalonieri. Il giussanese Lorenzo Nespoli e il sevesino Matteo Fiorin resteranno alla MBHBank Colpack Ballan CSB, il novese Marco Tizza confermatissimo alla belga Bingoal WB. Grandi movimenti in casa Salus Seregno che dal 2025 sarà in gruppo anche con le categorie Allievi e Juniores e si è rafforzata con una ventina di corridori, il preparatore Enrico Maggioni e il diesse l’ex professionista Danilo Napolitano.

Danilo Viganò