Il lutto. Il mondo del ciclismo piange la scomparsa del diesse Mistichelli

Il ciclismo piange la scomparsa di Emilio Mistichelli, direttore sportivo del Continental team Sam - Vitalcare - Dynatek, che il 73enne tecnico aveva contribuito a plasmare, quale nuova espressione del montapponese Pro Team Vega, in concerto con il gruppo Scap Trodica. I presidenti Demetrio Iommi e Adriano Pennacchioni sono stati tra i primi a porgere le condoglianze alla famiglia e a diffondere la notizia della scomparsa dell’amato ammiraglio, avvenuta l’altra notte, al termine della breve e sofferta ultima corsa, all’ospedale di Senigallia, al cui reparto di Neurologia la famiglia ha espresso pubblicamente il ringraziamento per l’umana, professionale e profonda dedizione. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pace di Senigallia. Innumerevoli le attestazioni di cordoglio e stima espresse da associazioni, estimatori, ciclisti e ciclofili. Mistichelli lascia in eredità il "meglio" di sé, ampiamente espresso alla guida della Work – Vitalcare – Cavaliere fino all’epilogo della stagione 2024, impreziosita dalla vittoria del sangiustese Filippo Dignani nel mantovano Gran Premio Castellucchio.