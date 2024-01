Il programma completo. Gare dilettantistiche, c’è il calendario

Numerosi sportivi appassionati di ciclismo hanno chiesto il calendario delle gare ciclistiche dilettanti élite e under 23 per la stagione 2024, varato dopo una riunione on-line indetta dalla Struttura Tecnica Regionale, nel corso della quale si è parlato anche delle norme attuative per la prossima stagione. Le gare per il 2024, sono complessivamente 40 a partire dalla classica di apertura, la 37esima edizione della Firenze-Empoli prevista per sabato 24 febbraio. La prima competizione in Provincia di Pistoia nel giorno di Pasquetta, lunedì primo aprile, sul circuito di Poggio alla Cavalla nel comune di Lamporecchio.

Questo il programma completo. Nel mese di febbraio: 24 Firenze-Empoli; 25 Gp La Torre Fucecchio. Nel mese di marzo: 26 Mercatale Valdarno; 30 Ponte a Egola. Nel mese di aprile: 1 Poggio alla Cavalla (Pt); 13 Gp Città di Pontedera; 27 Lastra a Signa; 29 Rocca Montemassi-Castello di Albola (Si). Nel mese di maggio: 1 Coppa Penna (Ar); 4 Castiglion Fiorentino; 5 Montalto Pergine Valdarno; 12 Gp Industrie del Marmo Carrara; 18 Città di Lari; 19 Trofeo Matteotti; 28 S.Giovanni Valdarno. Nel mese di giugno: 15 Gp Città di Empoli; 16 Giro del Montalbano; 30 Gp Città di Malmantile. Nel mese di luglio: 6 La Medicea Cerreto Guidi; 7 Giro Valli Aretine; 13 Giro Due Province; 14 Mem. Maurizio Bresci Galciana (Po); 20 Corniola Empoli; 28 Coppa Bologna Montallese; 30 Gp Polverini Levane. Nel mese di agosto: 15 Firenze-Viareggio; 18 Giro del Casentino; 20 Gambassi Terme; 25 Trofeo Corsanico; 27 Cesa; 28 Cerreto Guidi; 31 Lastra a Signa. Nel mese di settembre: 1 Gp Cuoio e Pelli; 2 Giro del Valdarno; 10 Loro Ciuffenna; 24 Ruota D’Oro; 29; Città di Lucca. Nel mese di ottobre: 7 Castiglion Fibocchi; 8 Coppa Mobilio Ponsacco; 13 Gp Ezio Del Rosso Montecatini Terme.

Antonio Mannori