Il ritorno "Una vittoria per la mia Poggio"

La Guazzini è tornata e il trenino rosa dell’inseguimento a squadre è stato perfetto, in sede di qualifica e nella finale ricevendo i complimenti del ct azzurro Marco Villa. "Le ragazze hanno superato le campionesse del mondo in carica con una gara di grande carattere e un tempo di valore, hanno meritato l’oro dopo 4 secondi posti consecutivi". Vittoria Guazzini è tornata ad essere al top; a tratti incontenibile come nel finale della prova che è valso l’oro, la ventitreenne ragazza di Poggio a Caiano era e preoccupata prima degli Europei in Olanda, primo impegno stagionale dopo un 2023 da dimenticare. A lei sono giunti anche i complimenti del sindaco della cittadina medicea Riccardo Palandri: "Sono contento di questo grandissimo risultato". "Ho lavorato tanto negli ultimi mesi, anche durante le festività natalizie con i test effettuati sulla pista bresciana di Montichiari, sono una testarda – dice Vittoria –, mi piace fare le cose per bene e il mio primo traguardo nel 2024 era di ritrovare la migliore condizione con questa tranquillità e sicurezza".

In Olanda la risposta è puntualmente arrivata.

"Sentivo negli ultimi allenamenti che le gambe giravano al meglio, le compagne di squadra sono state magnifiche e la vittoria contro le tradizionali rivali britanniche ha un valore notevole per il morale e per l’oro conquistato dopo tanti secondi posti in questa prova".

Le Olimpiadi e Parigi sono ancora lontane.

"C’è tanto da lavorare ma sono pronta, anzi siamo pronte, a fare di tutto per provare a centrare il prestigioso successo nella prova olimpica. Ora pensiamo anche alle gare in linea della primavera, quelle anche nel Nord-Europa, ma visto il risultato in Olanda il primo pensiero è per la pista".

Per la Toscana prima vittoria di prestigio del 2024.

"La voglio dedicare al mio ragazzo Lorenzo (Milesi campione del mondo a cronometro Under 23 lo scorso anno in Scozia ndr) che mi è stato vicino nei momenti non facili, ai miei genitori, a tutti gli sportivi in primis quelli di Poggio a Caiano che mi hanno sempre sostenuta. E’ una medaglia d’oro che mi dà ulteriore spinta e morale e che arriva in un momento importante, il 2023 è già dimenticato e il nuovo anno non poteva iniziare meglio". Vittoria aveva un po’ di timore prima del viaggio in Olanda, qualcuno si domandava se la poggese sarebbe tornata ad esprimere tutta la sua forza dopo l’incidente della primavera 2023. Sì la "Guazza" è tornata a brillare, con la sua classe, il talento e la sua potenza, più che mai determinata.

Antonio Mannori