Il Team Vangi brilla in Francia, mentre Meloni vince in Emilia

Calenzano, 25 marzo 2025 - Un’ottima prestazione con Pietro Scottoni e Giacomo Serangeli in Francia, e la seconda vittoria stagionale in Emilia Romagna con il brillante Andrea Meloni, è il bilancio del Team Vangi che domenica prossima 30 marzo a Calenzano organizzerà il Memorial per ricordare Clara e Faliero Vangi. La squadra juniores fiorentina del presidente Fabrizio Vangi e diretta da Matteo Berti ha preso parte in Francia a “La Bernaudeau Juniors” conquistando con Scottoni e Serangeli il quinto e il settimo posto, a conferma delle ottime qualità dei due atleti. Una trasferta importante anche per fare esperienza e confrontarsi in ambito internazionale. Nella Coppa Senio a Cassanigo di Cotignola è arrivata invece per la società calenzanese la seconda vittoria stagionale grazie a Andrea Meloni atleta che si era messo in evidenza anche sul Circuito degli Assi a Calenzano. La vittoria conseguita al termine di una gara condotta ad oltre 43 di media, con un volata di potenza che ha permesso a Meloni di avere ragione di Zoco e Melini. Dopo questa felice giornata la formazione calenzanese si appresta alla gara che organizzerà domenica mattina (partenza ore 10) a Calenzano con un percorso modificato non potendo transitare dalla salita di via Baroncoli (La Collina) tra Calenzano e Sesto. Sono previsti 5 giri pianeggianti e 5 con la salita di San Donato.