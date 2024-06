Italiani a cronometro. Il fulmine è sempre Ganna

Grosseto porta bene al campione Filippo Ganna che si conferma re indiscusso delle cronometro in Italia. Il piemontese ha vinto piuttosto nettamente la prova contro il tempo dei Campionati Italiani, 35 chilometri totalmente pianeggianti nei dintorni della città, terminando la sua prova in 39’17’’ a 53,6 orari di media. Niente da fare per Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike), che deve accontentarsi della seconda posizione a 23’’ dall’amico e coetaneo Ganna, pur avendo viaggiato sugli stessi tempi nella seconda metà di gara. Buon terzo posto per Filippo Baroncini (Uae Team), che termina a 54’’ e vince il duello per il terzo posto con Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il friulano aveva fatto leggermente meglio nella prima metà di gara, ma alla fine ha chiuso a 6 secondi dal romagnolo. Per Affini si tratta della seconda medaglia d’argento, dopo averne conquistate anche due di bronzo.

Ordine di arrivo dei primi dieci: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 39’17’’ a 53,6 km/h, Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) +23’’, Filippo Baroncini (UAE Team Emirates) +54’’, Jonathan Milan (Lidl-Trek) +1’00’’, Matteo Trentin (Tudor) +1’06’’, Lorenzo Milesi (Movistar) +1’42’’, Mirco Maestri (Polti Kometa) +1’53’’, Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) +1’58’’, Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) +1’59", Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) +2’37’’.