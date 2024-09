Juniores. "Coppa 29 Martiri» . Polemica sugli iscritti

Domenica pomeriggio con partenza da Vaiano e conclusione in salita sulla Collina di Prato nei pressi di Schignano, si corre la sessantesima Coppa 29 Martiri di Figline riservata alla categoria juniores ed organizzata dalla società Vaiano Bike. Ma sul numero degli iscritti a questa gara (solo in 66 al momento) è polemica, e non c’è dubbio che la storia e il prestigio di questa corsa meritava un numero maggiore di atleti al via. Sui social più di uno sportivo ha espresso il proprio disappunto, in quanto troppe le gare in Italia della categoria juniores previste nel programma del prossimo fine settimana. Qualcuno ha invitato anche a non organizzare la gara, che invece ci sarà con partenza da via Braga a Vaiano alle 13,30 e conclusione dopo 103 chilometri ed aver scalato la dura e difficile salita delle "Svolte" che da Figline porta alla Collina di Prato. La gara è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Prato, oltreché dai comuni interessati alla gara e per tre quarti del suo tracciato non prevede difficoltà con il circuito nella zona di Bagnolo di Montemurlo da ripetere per sei volte prima di raggiungere Figline e compiere la scalata verso il traguardo. Il ritrovo a Vaiano fissato presso il Circolo Rossi e prima del via l’omaggio al Monumento che ricorda i Caduti di Vaiano, mentre a Figline di Prato ci sarà analoga cerimonia al cippo che ricorda i 29 Martiri. Sarà peraltro giornata piena quella di domenica 15 settembre per il ciclismo, in quanto al mattino sul circuito cittadino di Vaiano scenderanno in gara sempre con l’organizzazione del Vaiano Bike i giovanissimi del pedale, dai 7 ai 12 anni nella "Piccola Coppa 29 Martiri". A questa gara che avrà inizio alle ore 10 con partenza ed arrivo su via Braga dopo il ritrovo al Circolo Rossi, sono iscritti 140 corridori, un numero che soddisfa gli organizzatori vaianesi che hanno voluto istituire la manifestazione anche quest’anno per una giornata ciclistica intensa.

Antonio Mannori