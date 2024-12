La giornata del ciclismo. Master in gara a Solignano

Positivo avvio dell’intenso weekend dei ciclocrossisti modenesi a Monaco i portacolori dello Spilla Team Spilamberto Davide Montanari ha colto un ottimo 14° posto mentre l’altro azzurro Remo Bardelli è giunto al 20°. Ieri nel 45° Trofeo Guerciotti al Vittoria Park di Brembate (Bergamo) hanno gareggiato i giovani con l’allieva del 1° anno Greta Masini (Ale Cycling) sul terzo gradino del podio, mentre nella pari categoria maschile Lucio Baccini ha colto un’ottima settima piazza. Nelle altre categorie gli atleti diretti da Milena Cavani sono giunti fuori dalla top ten. Oggi saranno protagonisti le categorie internazionali con l’Ale Cycling Team Modena a caccia di una prestazione positiva dopo la bella vittoria di Rebecca Gariboldi domenica scorsa nella gara nazionale a Padova assieme alla inossidabile Eva Lechner tra le le elite mentre tra le under 23 sarà al via la promettente Valeria Terzi e nella Open/M dopo la vittoria di domenica scorsa a Corlo Giacomo Ghiaroni sarà impegnato ad ottenere un piazzamento nella top ten.

Tra gli juniores donne sarà al via per la compagine del presidente Stefano Belloi, Noemi Poletti dopo una bella serie di piazzamenti in questo inizio di stagione e la pattuglia dei maschi sarà composta da Alessandro Ingrami vincitore domenica scorsa a Corlo ai provinciali assieme a Luca Brancaleon e Giulio Baccini.

Appuntamento a Solignano di Castelvetro per la 7^ tappa del Trofeo Modenese per master nel Trofeo Acetaia Boni organizzato dal Team BHS con il via alle ore 9 della prova di Mtb seguita alle 10 da quella di ciclocross con gli atleti gialloblù chiamati a ripetere i successi di domenica scorsa a S.Cesario. A Tabina di Corlo verrà inaugurato un Bike Park dedicato al fuoristrada preceduto alle 14,30 di una prova dedicata ai Giovanissimi organizzata dalla U.S.Formiginese e dal comitato provinciale di Modena.