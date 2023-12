La Salus pedala nel Bresciano

In attesa delle due gare brianzole di Ciclocross, la Viglia di Natale ad Albiate (Memorial Giovanni Bartesaghi) e il 6 gennaio giorno dell’Epifania con la terza edizione del Gran Premio città di Seregno, la carovana del fuori strada torna in gara, domenica 17 dicembre, a Sabbio Chiese in provincia di Brescia.

Si tratta della prova numero otto della Challenge System Cars-SlopLine Memorial Claudia Bonfanti alla quale saranno presenti i portacolori della Salus Seregno Academy capeggiati da Marco Crocè, Edoardo Colombo, Riccardo Spinello e Diego Nembrini. Disputeranno questo appuntamento anche l’agratese Carlotta Ronchi (Valcar Travel & Service) e il cesanese Daniele Longoni del Team Piton T&T Italia. Da parte sua il Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso punterà a far bene nella gara di Lanzo Torinese, in Piemonte, dove schiererà la coppia Lorenzo Milani-Cesare Castellani che in questo momento godono di un’ottima forma e quindi in condizioni di puntare al successo.

Dan.Vig.