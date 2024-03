La San Miniato non molla e punta su 8 giovanissimi

Con simpatia è stata accolta dagli appassionati dello sport del pedale, la notizia che la San Miniato Ciclismo è presente sulla scena anche nella stagione 2024, grazie al suo appassionato presidente Alberto Carmignani che ha reso noto il programma. L’intendimento del dirigente, visto che la società non ha esordienti e solo un allievo è di poter tornare in futuro a queste due categorie (l’attuale professionista della VF Bardiani CSF Filippo Magli ha iniziato a gareggiare in questa societò), e intanto massima attenzione e cura al gruppo giovanissimi con 8 tesserati e la volontà di aumentare il numero, con gli allenamenti sulla pista di Casa Bonello che offre sicurezza e tranquillità. Il gruppo dei miniciclisti è affidato a Fabrizio Scunzani, con la collaborazione di Alice Ammannati e Lorenzo Carrao. Il solo allievo è Alessio Puccioni, ed i due direttori sportivi Sandro Puccioni e Rodolfo Pucciarelli sono impegnati per dargli dei compagni di squadra. La San Miniato Ciclismo (tradizionali colori bianco arancioblù) conta sugli accompagnatori Emilio Melanos e Giuseppe Graceffa. Con il presidente Alberto Carmignani, il vice Rolando Bini, i consiglieri Baldazzi, Bochicchio, Pretolani, Puccioni e Sani. Giovanissimi: Gioele Pardini, Gabriel Spini, Emma e Nico Santini, Camilla Mannucci, Andrea Ruggiero, Michael Spini e Ismail Rayadi.

Antonio Mannori