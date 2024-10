La Sarnano-Recanati. Alessiani, scatto vincente

Sul selciato in leggera ascesa, il colpo di reni vale ad Andrea Gabriele Alessiani la vittoria nella "35ª Leopardiana" Sarnano-Recanati. L’oro è dello Zero 24 Cycling Team – Pedale Chiaravallese, che conquista pure l’argento con Lorenzo Iaconeta. Quest’ultimo viene abbrancato sulla striscia bianca, dopo aver avuto quasi in pugno il successo. La doppietta ha il sapore dolce-amaro. Sul podio fanno festa entrambi, assieme al terzo classificato Alessandro Battistoni (Civitanova Bike Academy).

La gara di 94 km è una classica per allievi: iscritti 107, agonisti 84. Distanza fluida fino ai piedi della Città della Poesia, la prima delle due salite seleziona 35 unità, a 22 km dalla chiusura. Il secondo e definitivo scoglio lancia, ai meno quattro, Iaconeta: 5-10-17 secondi, che scemano dopo la fiamma rosa dell’ultimo chilometro. Onorati il Trofeo Bastianelli sas e i Trofei Memorial Mario Marinelli, Mario Bravi, Gabriele Piccinini. Gara valida per l’Oscar Tuttobici e per il Poker Leopardiano. Organizzazione griffata dall’Associazione Ciclistica Recanati presieduta da Fabio Corvatta, affiancato dai vicepresidenti Silvano Eugeni e Valter Mangoni, dal segretario Michele Mangoni e dai membri del direttivo giallorosso, di cui è membro anche Urbano Mancinelli (fotografo della manifestazione).

Ordine d’arrivo: 1.Andrea Gabriele Alessiani (Zero 24 Cycling Team) km 94 in 2h36’, media 36,154 km/h; 2.Lorenzo Iaconeta (Zero 24); 3.Alessandro Battistoni (Civitanova Bike Academy); 4.Samuele Uguccioni (Alma Juve Fano); 5.Xavier Bordignon (Postumia 73 D.L. Ciclismo); 6.Stefano Cavalli (Velo Club Cattolica); 7.Lorenzo Ferraro (Team Coratti); 8.Lorenzo Ceccarello (Monselice); 9.Niccolò Renzi (Civitanova Bike); 10.Alberto Donà (Monselice).

Umberto Martinelli