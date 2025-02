La società. Ciclistica Pistoiese. L’Under 23 è pronta per la Firenze-Empoli

Anche quest’anno Andrea Panconi con i suoi collaboratori ha allestito una squadra di élite e under 23, pronta al debutto stagionale previsto sabato prossimo nella trentottesima edizione della Firenze-Empoli, classica nazionale che vede iscritti oltre 180 atleti. E’ l’Unione Ciclistica Pistoiese-Arcadia Cycling Team, che nonostante le crescenti difficoltà per dar vita alla squadra, rinnova una tradizione storica nel mondo del pedale con una compagine forte di dieci corridori, con l’obbiettivo di cercare di far crescere giovani dal punto di vista sportivo e umano. La stagione della squadra con la casacca dal tradizionale colore arancio, parteciperà a un ricco calendario tra gare regionali, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di cogliere qualche buon risultato. "Abbiamo lavorato a fondo duramente per costruire una squadra giovane e determinata – afferma il presidente Andrea Panconi – il nostro obiettivo è ottenere risultati, ma soprattutto aiutare questi giovani a crescere sia come ciclisti che come persone". Dopo la gara di apertura di sabato l’U.C. Pistoiese Arcadia Calcestruzzi sarà impegnata domenica pomeriggio sul circuito a Torre di Fucecchio.

La squadra: David Camargo, Mattias Nordal, Leonardo Galigani, Federico Di Vita, Antonio Muredda, Lorenzo Lavorini, Lorenzo Farsetti, Matteo Spanio, Mattia Simonetti, Leonardo Calvetti.

Lo staff tecnico: direttore generale Andrea Panconi; direttori sportivi Emanuele Scardigli, Ilenia Bigozzi, Stefano Bigozzi; medico sportivo Giuliano Peruzzi; massaggiatore Emanuele Scardigli; collaboratore Simone Biasci; accompagnatori Sandro Paolini, Raffaele di Rosolini.

Antonio Mannori