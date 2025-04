L’appuntamento con l’ottava edizione. Torna il Trofeo Canestrelli. Agonismo e solidarietà per Massi

È ormai giunto all’ottava edizione il Trofeo Massimiliano Canestrelli, organizzato dal team Cicloidea, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. La corsa cicloamatoriale Uisp, valevole anche come prova della Coppa Toscana, è volta a ricordare Massi, così come veniva chiamato dagli amici Canestrelli, il quarantasettenne commerciante pesciatino scomparso prematuramente nel 2016 a causa di una malattia.

Ogni anno la macchina organizzativa, insieme agli amici, ai parenti e ai conoscenti, si mette in moto per realizzare tale manifestazione dedicata a un uomo gentile, sempre pronto ad aiutare il prossimo, grande amante del ciclismo. La gara unisce l’agonismo e la solidarietà, in quanto oltre alla competizione in sé e per sé, sarà sostenuta l’Aisla, acronimo dell’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si occupa dell’assistenza dei malati di Sla e della promozione della ricerca scientifica per combattere questo insidioso male neurodegenerativo.

"Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare ed a iscriversi, – hanno sottolineato gli organizzatori del team Cicloidea – poichè non è solo la competizione che conta, quanto la presenza, di sia per ricordare Massimiliano, sia soprattutto per contribuire a sostenere coloro che ogni giorno lottano contro la Sla. Il ricavato infatti verrà dato in beneficenza all’Aisla. Chiediamo quindi gli agonisti e a tutti gli amici di Massi della Valdinievole e non solo ad essere presenti".

Il Trofeo prenderà il via domenica 6 aprile e sarà possibile preiscriversi sul sito della Uisp Toscana.

La partenza avverrà alle 9 dal viale Verdi, con il via ufficioso, e dopo un breve tratto di trasferimento sarà dato lo start ufficiale a Borgo a Buggiano, in località Santa Maria. Qui sarà affrontato per 5 volte un circuito di 11 km totalmente pianeggiante attraverso la Casa Bianca, Chiesina e Borgo a Buggiano. poi i concorrenti si dirigeranno verso Montecatini e affronteranno la breve salita di Vico per un totale di 74 km, con l’arrivo posto sul viale Verdi. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. Si ricorda che la corsa è limitata a 200 partenti e il costo 8 dell’iscrizione è di 17 euro.