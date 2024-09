L’azzurro brilla in mezzo al fango. Dalle strade del Tour agli sterrati. La nazionale Alice regina del Gravel

Dalle strade del Tour de France agli sterrati del Monferrato. Alice Arzuffi (nella foto) è tornata a vestire la maglia azzurra in occasione della gara internazionale di Gravel (a metà strada tra la bici da strada e la mountain bike, ndr) quale prova della World Series Mosterrando, svoltasi a Quattordio in provincia di Alessandria. Con i colori della Nazionale, Arzuffi ha trionfato nella prova femminile di 152 chilometri che l’ha vista grande protagonista fin dalle prime battute. "Per essere la mia prima gara di Gravel non mi posso lamentare – confessa Alice, classe 1994 di Seregno –. È stata una giornata lunga, dura e molto faticosa anche per il grande caldo, ma mi è piaciuta moltissimo e ancora di più con la vittoria finale". Una prestazione di alto livello quella che Alice ha offerto lungo il tracciato di Quattordio, dove si è messa in luce anche l’altra azzurra Elena Cecchini, terza classificata. Soddisfatto anche il commissario tecnico del ’fuori strada’ nazionale, Daniele Pontoni: "Direi che gli azzurri si sono comportati molto bene. In ambito femminile è arrivata la vittoria importante di Alice Maria Arzuffi e il terzo posto di Elena Cecchini. Quella della Arzuffi è stata una gara di attacco, ha imposto un buon ritmo sin dalla partenza, prendendo la leadership e conservandola fino al termine anche con una buona media. Una prestazione che è di buon auspicio anche per il futuro, in prospettiva Campionati del mondo ed Europei Gravel". Per la seregnese potrebbe dunque iniziare una nuova avventura in questo genere di competizioni che da qualche anno sta conquistando l’interesse di numerosi atleti professionisti.

"Sicuramente correrò gli Europei e probabilmente anche i Mondiali che si svolgeranno entrambi a ottobre, in Italia (Asiago, Veneto) e in Belgio". La stagione di Alice (portacolori del team Ceratizit WNT Pro Cycling) proseguirà con la partecipazione al Giro della Svizzera Romanda su strada, che scatterà venerdì da Losanna per concludersi dopo tre tappe a Morges domenica. Poi tornerà a lavorare in altura, a Livigno in Valtellina, prima del gran finale di stagione che quasi certamente sarà in sella ad una Gravel.