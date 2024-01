Lega Uisp, celebrate le migliori due ruote del 2023

Il ciclismo fiorentino della Lega Uisp ha festeggiato al Circolo La Rinascente delle Cascine del Riccio, a due passi del Museo del Ciclismo Gino Bartali di Ponte a Ema, la stagione 2023, organizzata dal coordinatore Uisp Firenze, Giovanni Buti e dal presidente del Comitato fiorentino Marco Ceccantini. Tra gli ospiti l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e Letizia Perini per la Città Metropolitana. Oltre ai tanti premi consegnati illustrate le varie iniziative per il 2024 legate alla partenza del Tour de France da Firenze.

Dopo i premi assegnati ai collaboratori e alle società organizzatrici del Circuito Terre dei Medici e dei vari eventi e manifestazioni 2023, premio per iniziative di solidarietà all’Avis Verag Prato, alla Misericordia del Galluzzo, al Gc Campi 04, alla Florence By Bike a Quelli di Pratolino. In passerella i vincitori del Circuito Terre dei Medici Marcello Malagigi, Giovanna Salvatori, Andi Cepele, Adriano Cibin, Mario De Natale, Daniele Galeotti, Mauro Mazzoli, Paolo Casaioli, Ruggero Alamanni, Massimo Balleggi, Roberta Beghelli, Simone Coraggio, Fortunato D’Agostino. Prima società del circuito la Ciclistica Viaccia, quindi nella classifica per il cicloturismo i vincitori Lorenzo Nigi e Marina Innocenti, mentre tra le società al primo posto il Veloclub Florence By Bike.

Antonio Mannori