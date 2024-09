Leleivyte, sprint vincente. E l’Aromitalia sorride

Si è concluso con una splendida prova il 28° Giro della Toscana femminile per la lituana (residente da tanti anni a Montecatini) Rasa Leleivyte, brillante portacolori dell’Aromitalia 3T Vaiano. Per lei non è arrivato il successo e la maglia rosa di prima in classifica per soli due secondi, ma di fronte ai suoi tifosi e agli sportivi di Montecatini Alto ha conquistato il secondo successo in 4 giorni al Giro vincendo la tappa finale dopo quella che aveva vinto a Serravalle Pistoiese due giorni prima. Rasa ha battuto allo sprint il drappello rimasto al comando, lasciandosi alle spalle la leader della classifica generale, Margot Vanpachtenbeke, e grazie a questa vittoria ha colto la seconda piazza nella graduatoria finale della corsa di Brunello Fanini, distanziata di soli 2 secondi dalla vincitrice. Per la Leleivyte peraltro il primo posto nella speciale classifica a punti (segno di grande continuità) con la conquista della speciale maglia ciclamino. Da ricordare e segnalare anche l’apporto per l’atleta lituana della compagne di squadra Fanny Bonini, la toscana Francesca Baroni, una straordinaria Ainhoa Moreno Ossowsky ed un’ottima Serena Brillante, tutte impegnate a fondo nell’inseguimento quando la maglia rosa ha attaccato nella discesa da Vico a Nievole, distanziando l’atleta dell’Aromitalia 3T Vaiano a due giri dalla conclusione. Lo sprint finale, invece, non ha avuto storia e ha premiato una fantastica Rasa Leleivyte.

Antonio Mannori