“La bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”. Ecco L’Eroica 2024: programma, date e tutti gli orari

Gaiole in Chianti (Siena), 30 settembre 2024 – Gli organizzatori la definiscono "la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa”. I due giorni saranno quelli di sabato 5 e domenica 6 ottobre, quando a Gaiole in Chianti si svolgerà la 27^ edizione de L'Eroica nata nel 1997.

L’Eroica nacque anche per amore verso quel ciclismo che fece scrivere un bel po’ di storia con l’intento di ricercare le radici autentiche di uno sport con una grande anima popolare. L’Eroica è frutto, inoltre, di un amore per la bicicletta e per i valori che hanno ispirato il ciclismo nel secolo scorso. Valori che l’evento recupera per far riscoprire "la bellezza della fatica ed il gusto dell’impresa”. Anche quest’anno numeri eccezionali con 9.000 iscritti (da 52 Paesi) a numero chiuso, dei quali quasi il 40% stranieri. Cinque i percorsi a disposizione: il più lungo, di 209 chilometri e circa 4000 metri di dislivello, è anche un percorso permanente fruibile tutto l’anno con partenza e arrivo da Gaiole in Chianti. Nel 2024 L’Eroica dedica il percorso di 106 chilometri (domenica 6 ottobre) ai “Cento anni di radio”.

Gli orari della corsa

SABATO 5 OTTOBRE

Km 209: dalle ore 4.30 alle ore 5.00 per biciclette costruite prima del 1930

Km 209: dalle ore 5.00 alle ore 6.00

Km 135: dalle ore 6.00 alle ore 7.00

DOMENICA 6 OTTOBRE

Km 106: dalle ore 7.00 alle ore 7.30

Km 81: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Km 46: dalle ore 8.00 alle ore 9.30

I ristori e le feste

SABATO 5 OTTOBRE

SIENA (Piazza del Campo) - RISTORO - apertura ore 5:45, chiusura ore 10:00 Dolci senesi, Tè e succhi

MURLO Castello - RISTORO - apertura ore 6:30, chiusura ore 11:45 Tè, caffè, panini, dolci, vino acqua, salami

MONTALCINO Piazza del Popolo - RISTORO - apertura ore 7:45, chiusura ore 12:00 Panini, salami, dolci

BUONCONVENTO - RISTORO – apertura ore 9:30, chiusura ore 14:30 Pappa con il pomodoro, panini, salami, dolci

ASCIANO - RISTORO - apertura ore 9:15, chiusura ore 16:00 Ribollita, panini, salami e dolci

CASTELNUOVO BERARDENGA - RISTORO – apertura ore 10:00, chiusura ore 17:15 Ribollita, passato di ceci, vin santo cantucci, panini, dolci

DOMENICA 6 OTTOBRE

SIENA (Piazza del Campo) - RISTORO – apertura ore 8:15, chiusura ore 11:00 Dolci senesi, Tè, succhi frutta, frutta fresca

MONTERONI D’ARBIA - RISTORO – apertura ore 9:00, chiusura ore 13:00 Ribollita, panini, dolci, frutta fresca

DIEVOLE - RISTORO – apertura ore 9:00, chiusura ore 17:00 Uova fritte o al pomodoro, porchetta, panini, dolci, caffè, frutta fresca

RADDA IN CHIANTI - RISTORO – apertura ore 9:30, chiusura ore 14:00 Panini, dolci, frutta fresca

LAMOLE - VOLPAIA - RISTORO – apertura ore 10:15, chiusura ore 15:45 Ribollita, panini, dolci, marmellata, frutta fresca

Il programma

VENERDI’ 4 OTTOBRE

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 20.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 20.00 BARBERIA PRORASO, Piazza Ricasoli

Ore 09.00 – CONCORSO D’ELEGANZA DELLA BICICLETTA, Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 / Ore 14.00 - 18.30 Appuntamento con il bio-meccanico per anamnesi posturologica - Stand GENERALI

Ore 10.30 – RACCONTI DI TERRA EROICA: VOCI DAL TERRITORIO - Casa Eroica

Ore 11.30 – EROICA CLASSIC Conferenza Stampa - Casa Eroica, Auditorium

Ore 14.30 – PARTENZA RIDE CICLO CLUB EROICA, Monumento Luciano Berruti

Ore 15.00 – PARTENZA MINI EROICA, Il Gallo

Ore 17.00 – PROIEZIONE DOCUFILM “Ottavio Bottecchia – El Furlan de Fero” - Casa Eroica, Auditorium

Ore 18.45 – CONCORSO BARBA, BAFFI e MUSICA - Piazza Ricasoli

SABATO 5 OTTOBRE

Ore 09.00 – 19.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE - Casa Eroica

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 20.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 20.00 BARBERIA PRORASO, Piazza Ricasoli

Ore 09.30 - 12.00 EROICI A PIEDI, Casa Eroica

Ore 10.00 – 13.00 / Ore 14.00 - 18.30 Appuntamento con la nutrizionista e visita bio-impedenziometrica - Stand GENERALI

Ore 10.00 – 18.00 Clean up your bike - Stand NUNCAS (Ex Consorzio Agrario)

Ore 16.00 – Abus 100th Anniversary - Stand ABUS

Ore 17.00 – SS Messa e Benedizione degli Eroici - Chiesa Parrocchiale di Gaiole in Chianti

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 09.00 – 18.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE - Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 19.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 19.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 15.00 BARBERIA PRORASO, Piazza Ricasoli

Ore 09.30 - 12.00 EROICI A PIEDI, Casa Eroica

Ore 10.00 – 13.00 / Ore 14.00 - 17.00 Appuntamento con la nutrizionista e visita bio-impedenziometrica - Stand GENERALI

Ore 10.00 – 17.00 Clean up your bike - Stand NUNCAS (Ex Consorzio Agrario)

Ore 19.00 – Saluto di Chiusura XXVII EDIZIONE L’EROICA.