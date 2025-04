Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla: Marchi e Del Cucina favoriti tra gli Juniores

Sono le ruote veloci i favoriti d’obbligo del 60° Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla di lunedì prossimo, quest’anno riservato alla categoria Juniores e allestito dal G.S. Mastromarco. Parlando di velocisti allora i due maggiori candidati al successo sono il veneto Tommaso Marchi, autore già di 4 vittorie in questa stagione e vincitore una settimana fa a Spianate di Altopascio, e l’aretino Riccardo Del Cucina, campione toscano della categoria che non ha ancora centrato il successo pur ottenendo vari piazzamenti sul podio. Fra gli antagonisti di Marchi e Del Cucina, i nomi sono quelli di Iacchi, Pavi Degl’Innocenti, Bolognesi, Sciarra, Petrolati, Scottoni, Luci, Ferruzzi, Sgherri, Proietti Gagliardoni, Pascarella. In tutto 120 i corridori alla partenza sui 136 iscritti.

Il circuito di Poggio alla Cavalla, denominato anche dei tre Comuni (Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi), è leggermente ondulato con due brevi tratti in leggera salita, misura 3 km e 450 metri e dovrà essere ripetuto per 23 volte per un totale di km 79,350. Il ritrovo della gara e dove ci sarà anche la cerimonia di premiazione è presso il circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio, da dove prenderanno il via ufficioso i corridori cinque minuti prima delle 15, orario stabilito per la partenza ufficiale da Poggio alla Cavalla.

Antonio Mannori