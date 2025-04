Scd Alma Juventus Fano: buoni risultati alla Coppa crono e al Gran Premio Caduti Liberazione

E’ un tredicesimo tempo ritenuto soddisfacente dai diesse Gabriele Gorini e Filippo Beltrami quello riportato dagli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Camerata Picena, dove era in programma la terza edizione della Coppa crono a squadre cittadine con partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia. Gli arancio-aragosta hanno un po’ faticato inizialmente nel prendere ritmo, poi però hanno recuperato terreno fermando il cronometro a 23’13’’35 con vari Youssef Dahani, Kevin Piccioli, Luca Conti e Massimo Ranieri.

Il giorno seguente è poi toccata loro la trasferta di Calcara (Bo) per l’80° Gran Premio Caduti Liberazione, con appena 54 arrivati su 119 partenti al termine di un circuito abbastanza tecnico ed impegnativo a causa anche della pioggia battente. La fatica dell’uscita precedente si è inevitabilmente fatta sentire, col solo Dahani in grado di giungere all’arrivo assieme al gruppo principale concludendo con un buon ventunesimo posto della Scd Alma Juventus Fano, seguiti dal ds Samuele Mancinelli, ma in un crono individuale. Ancora una volta confortante la prova di Riccardo Violini, quattordicesimo tra i 1° Anno. Nella stessa categoria l’otite ha purtroppo costretto di nuovo al forfait Nico Fossa, mentre fra i 2° Anno Riccardo Agostini si è piazzato ventesimo, Diego Giannetti ventitreesimo, Simone Ringhini ventiseiesimo, Martino Scarselli trentaduesimo e Federico Pogliaghi trentaquattresimo.

b.t.