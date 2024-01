Magli, è il momento del debutto. In Spagna la prima gara stagionale

Dopo una buona preparazione è arrivato il momento del debutto stagionale per Filippo Magli, l’atleta di Fibbiana di Montelupo Fiorentino alla sua seconda stagione tra i professionisti con la maglia dai nuovi colori, del VF Group Bardiani-CSF Faizanè. Dopo un 2023 da protagonista, con la conquista anche dello speciale premio nazionale Memorial Gastone Nencini nell’ambito del Giglio D’Oro quale rivelazione dell’annata, e grazie al successo che vide ’Pippo’ trionfare in una gara impegnativa e difficile in Belgio, il toscano è stato inserito nel gruppo dei 12 atleti selezionati per le cinque competizioni spagnole previste. Oggi l’inizio delle prove sull’isola di Mallorca con in palio il Trofeo Calvià, prima sfida che presenta un percorso invariato rispetto alle edizioni precedenti. La conclusione della Challenge Mallorca con il Trofeo Palma, domenica 28 gennaio, per quella che si può definire una mini gara a tappe.

Dodici come detto gli atleti per affrontare, a rotazione, le cinque prove in calendario e ancora da stabilire quante di queste prove, saranno disputate da Filippo Magli guidato in ammiraglia dai direttori sportivi Roberto Reverberi e Alessandro Donati. Gli atleti del VF Group Bardiani CSF Faizanè oltre a Magli sono Gabburo, Covili, Tarozzi, Tolio, Lucca, Tonelli, Zoccarato, Fiorelli, Colnaghi, Marcellusi e Zanoncello.

Antonio Mannori