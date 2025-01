Marco Tizza si tira la volata: "Mi sono allenato bene"

Si avvicina l’esordio stagionale per Marco Tizza. Domenica il brianzolo sarà al via del Gran Premio La Marsigliese tradizionale appuntamento sulle strade di Francia. Per Tizza, classe 1992 di Nova Milanese, sta dunque per incominciare l’ottava stagione da professionista, la quarta con la formazione belga della Wagner Bazin WB. "Sono sereno e pronto a tornare in gruppo - spiega Tizza -. Da ottobre a oggi mi sono allenato bene, ma in gara sarà un’altra storia. Questa nuova sfida mi vede ancora più concentrato degli altri anni, e sono tente le motivazioni che mi spingono a fare bene anche per ripagare la fiducia dei dirigenti della Wagner: spero di correre subito da protagonista". Dimostrare di ottenere sempre di più è uno degli obiettivi di Tizza che nella passata stagione ha centrato tre piazzamenti in top-ten di cui il quinto posto due volte (Memorial Pantani e Trofeo Matteotti) e la settima posizione in Spagna nella seconda tappa della Vuelta Valenciana. Mentre nella corsa brianzola della Coppa Agostoni di Lissone si è classificato al dodicesimo posto. "Certo non è facile arrivare davanti e ci vuole anche fortuna. A ogni gara sento che non mi manca l’adrenalina, specialmente quanto si arriva in volata con il gruppo compatto".

Danilo Viganò