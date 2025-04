Pasquetta a Calenzano: gare giovanili per la 77esima Coppa Comune di Calenzano

Come vuole la tradizione nel giorno "Pasquetta", lunedì 21 aprile, si disputano a Calenzano le due gare giovanili per esordienti e allievi valevoli per la 77esima Coppa Comune di Calenzano-23° Circuito degli Assi organizzate dalla locale società Fosco Bessi. Teatro della rassegna l’anello con partenza ed arrivo in via delle Cantine e che interessa anche via delle Vigne e via del Colle.

L’anello ondulato con un tratto prima del traguardo in salita, è lungo 3 chilometri e 450 metri. La prima gara limitata alla partecipazione di 90 esordienti 1° e 2° (gli iscritti sono però 114) sarà inoltre valevole come seconda prova della speciale Challenge Memorial Tommaso Cavorso e prenderà il via elle 9,50 dopo il ritrovo fissato presso il Circolo MCL di Settimello e il breve trasferimento per la partenza ufficiale. Otto saranno i giri in programma per complessivi 28 chilometri.

Alle 10,45 è poi prevista la partenza della gara riservata agli allievi (anche per questa competizione numero massimo di partenti 90 per ragioni di sicurezza con 84 iscritti) che si svolgerà sulla distanza di 49 chilometri pari a 14 giri del circuito calenzanese.

Antonio Mannori