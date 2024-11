Matteo Jacopo Gualtieri non si smentisce alla quinta tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross. Vittoria di forza sugli sterrati di Cantoira

Matteo Jacopo Gualtieri (foto) non smentisce le attese della vigilia e trionfa nella quinta tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross che, ieri, si è svolta a Cantoira in provincia di Torino. Il monzese, portacolori della Salus Seregno, conquista la gara riservata alla categoria allievi di primo anno dove sfodera tutta la sua forza. Una grande prestazione quella offerta da Gualtieri sugli sterrati torinesi che il 14enne di Monza ha affrontato con la giusta determinazione. Venticinquesima piazza per l’altro salussino Giulio Moretto.

Nelle altre categorie, settimo posto di Andrea Colombo e ottavo di Manuel Roccia del GS Cicli Fiorin con gli allievi di secondo anno.

Dan.Vig.