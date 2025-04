Ciclismo, in Versilia il Meeting Nazionale di società giovanissimi

Viareggio, 17 aprile 2025 - Dopo il Giro d’Italia professionisti con la partenza il 21 maggio della tappa Viareggio-Castelnuovo né Monti, la Versilia ed ancora Viareggio vivranno il grande evento del Campionato Italiano di società giovanissimi (7-12 anni) per le specialità strada, mountain bike e abilità, in programma dal 19 al 22 giugno. Sarà il 37° Meeting nazionale-Memorial Adriano Morelli le cuio iscrizioni si sono aperte giovedì sera e dopo pochissime ora già 500 gli iscritti dei 1.200 previsti che si sfideranno in un’emozionante competizione nazionale. L’evento, organizzato dalla S.C. Corsanico, prevede sia gare su strada che prove fuoristrada all’interno della pineta di Viareggio. Tenuto dei familiari dei tanti giovanissimi (maschi e femmine) e dei loro accompagnatori si prevedono più di 3.000 persone in Versilia per vivere le quattro giornate di grande sport e passione. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del ciclismo giovanile e un’occasione per scoprire le bellezze della Versilia e visitare Viareggio. Nella prima giornata giovedì 19 giugno, previsto il ritiro del pacco gara e la suggestiva sfilata a tema di Carnevale, di tutti i concorrenti per le vie di Viareggio, un momento di festa e creatività, di colori e di entusiasmo. Venerdì 20 dalle ore 9 alle 16,30 i giovanissimi saranno impegnati nelle prove di abilità lungo un percorso realizzato con ostacoli artificiali, e la giornata sarà conclusa dalla cerimonia di premiazione. Sabato 21 giugno e domenica 22 con inizio alle ore 9 e conclusione alle 16, tutte le prove di mountain bike all’interno della pineta viareggina con un paio di percorsi spettacolari realizzati dagli organizzatori già attivamente impegnati in questo periodo per la preparazione e allestimento della rassegna nazionale. Lungo le strade di Viareggio invece un paio di tracciati per ospitare le gare su strada. Quattro giornate di un vero spettacolo, assolutamente da non perdere.