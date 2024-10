Ciclismo, una grande edizione del Memorial Forconi

Mercatale Val di Pesa (Firenze), 3 ottobre 2024 - Già al lavoro da alcune settimane, gli organizzatori del settimo Memorial Piero Forconi, ad iniziare dal gruppo “Amici di Piero” e dai suoi figli Leonardo e Lorella, hanno svelato l’edizione della gara allievi 2024 in programma a Mercatale Val di Pesa domenica 13 ottobre. Sarà come nel 2023 la manifestazione di chiusura della categoria in Toscana e si preannuncia un notevole successo di adesioni che in fondo è il modo più bello per ricordare Piero Forconi, persona stimata e benvoluta da tutti e grande appassionato di ciclismo. Il percorso ricalcherà quello dell’edizione dello scorso anno vinta dal campione regionale del Veneto Giacomo Rosato. Saranno 74 i chilometri in programma con ritrovo al Circolo Arci di via Grevigiana a Mercatale Val di Pesa e partenza da via Don Minzoni alle 14,30. La gara percorrerà la Val di Greve per poi tornare a Mercatale dopo 46 km, percorrendo la salita da Falciani a San Casciano, mentre a seguire dopo i due brevi giri con la salita di Pontaccio, i corridori dovranno affrontare da Ponte di Gabbiano la dura e difficile salita “La Leccia” che termina in pratica a un chilometro dall’arrivo situato in via 8 Marzo a Mercatale Val di Pesa. Il VII° Memorial Piero Forconi è organizzato dalla Sancascianese Ciclismo, con Gianni Cantini e Mario Mecacci quali direttori di corsa, con il patrocinio del Comune di San Casciano Val di Pesa.