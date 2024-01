Mountain bike. De Stasio e Tognoni sono protagonisti nel "Trofeo Toscana Cross»

Non poteva mancare l’associazione sportiva Tondi Sport Acqua e Sapone all’ultima tappa del prestigioso "Trofeo Toscana Cross" di mountain bike svoltosi nel giorno dell’Epifania in quel di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Gara Top Class Nazionale, magistralmente organizzata dal gruppo ciclistico Mtb Casentino, il quale ha preparato un percorso di circa 2,5 chilometri da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza, altamente spettacolare e tecnico, dove si sono sfidati un centinaio di ciclisti. A risplendere nella pioggia e nel fango di questa giornata di inizio gennaio sono stati Stefano Marziali e Federico De Simone che si sono imposti con ampio margine rispettivamente nella categoria M6 ed M2 portando a casa tappa e maglia celebrativa dell’intero T-Cross. Ottime prestazioni anche per gli altri alfieri della squadra maremmana Marco De Stasio, Denis Tognoni e Mirko Boscagli rispettivamente terzo, quarto e sesto nella categoria M4. Con questo risultato De Stasio si piazza al secondo posto della generale del T-Cross mentre Tognoni si aggiudica la quinta posizione definitiva. Risultati di grande spessore che confermano l’Asd Tondi Sport Acqua e Sapone tra le squadre più competitive e vincenti della Toscana.