MOUNTAIN BIKE esordienti. Gualtieri va a caccia del successo a Bolzano

Matteo Jacopo Gualtieri guarda verso Nalles con motivate ambizioni di successo. Il nome del biker monzese è tra i più attesi della seconda prova del Campionato Italiano di Società nonché prova dell’Italia Bike Cup di mountain bike che si correrà, domenica nei pressi di Bolzano. Nel frattempo, il 13enne dell’Unione Ciclistica Costamasnaga si è reso protagonista di una nuova performance nel classico Santoporo XC per la categoria esordienti di secondo anno che si è tenuto a Esanatoglia, in provincia di Macerata. Gualtieri si è classificato al secondo alle spalle del bresciano Mattia Acanfora (Santa Cruz RockShox Pro Team). Una gara che il ciclista di Monza ha condotto in prima linea fin dalla partenza inscenando un bel duello con lo stesso Acanfora, il bergamasco Davide Grigi e il valtellinese Matteo La Capria. Nelle prove riservate alle altre categorie, quarto posto per Raffaele Armanasco con gli allievi di primo anno. Il portacolori dell’US Biassono è giunto a ridosso del vincitore Roberto Pinna senza però riuscire a salire sul podio. Riguardo alla gara del secondo anno, vinta dal friulano Filippo Grigolini, il medese Matteo Villa (Triangolo Lariano) ha finito per occupare la decima posizione.

Dan.Vig.