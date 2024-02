Mountain Bike, il Team Soudal di Montemurlo ha completato la squadra per il 2024

Montemurlo,2 febbraio 2024 – Con l’arrivo di Alessio Trabalza è stato completato l’organico del Team Soudal di Montemurlo per la stagione 2024 di mountain bike. Si tratta di un altro biker interessante che lo scorso anno alla sua prima stagione sulla distanza Marathon, ha saputo conquistare vittorie e podi nelle gare del Centro-Italia. Ventisei anni, Alessio Trabalza è umbro di Tuoro sul Trasimeno, un piccolo paesino nella provincia di Perugia, pronto ad affrontare una stagione fondamentale della sua carriera. Con l’ufficialità di Trabalza il roster 2024 del Team Soudal si completa. Riunendo quattro nazionalità, la squadra mantiene il suo carattere internazionale con due corridori di grande esperienza, il due volte Campione del Mondo Marathon, Leonardo Paez e Victor Fernàndez, lo scorso anno vincitore di nove gare in Spagna. Ci sono poi due atlete, la Campionessa Europea Marathon Adelheid Morath e la Campionessa Italiana Marathon Sandra Mairhofer, un giovane talento, Dario Cherchi, che avrà l’opportunità di crescere in un ambiente ideale, ed appunto Alessio Trabalza, che ha colto al volo la straordinaria opportunità di mostrare il suo potenziale nelle gare più grandi. “Dopo tanti anni passati a gareggiare nel cross country, sentivo il bisogno di cambiare aria, così nel 2023 ho deciso di cimentarmi nelle competizioni di lunga distanza, nelle quali ho trovato maggiore affinità. Per me la scorsa stagione è stata un buon inizio in questa specialità e considero prezioso il passaggio in un team tra i più prestigiosi del panorama della mountain bike come il Team Soudal”. La prima vera stagione di Alessio Trabalza nelle Marathon ha messo in mostra un atleta completo che ha dimostrato di avere un rendimento costante in tutte le prove a cui ha partecipato, pronto a programmare il 2024 con il team pratese di Montemurlo. Antonio Mannori