Mountain bike: la stagione del Team Soudal con 29 vittorie e 53 podi

Montemurlo, 29 ottobre 2024 - Con il secondo posto dell’ex iridato colombiano Leonardo Paez alla Castro Legend Cup in Puglia, si è conclusa la stagione 2024 nel mountain bike del Team Soudal di Montemurlo. Una chiusura in grande stile prima della meritata sosta e del riposo dopo una stagione intensa con 28 giornate di gare. Per il maltempo in Puglia niente Marathon di 82 Km, ma un percorso di 60 Km all’interno del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase che ha fatto la selezione al pari dei problemi gastrointestinali che hanno colpito anche Alessio Trabalza, Adelheid Morath e Sandra Mairhofer, costretti a disertare la gara. Il malanno ha colpito in maniera più lieve anche Dario Cherchi che ha concluso la gara in tredicesima posizione. L’ultima manifestazione della stagione non presentava grandi dislivelli, ed ha visto contendersi il successo un terzetto, con il secondo posto di Paez incappato nel finale in un fuori strada, tanto fa finire tra i cespugli prima di riprendere la gara. “Sono contento della stagione 2024 – dice Paez - nonostante alcuni contrattempi, importante cercare sempre di dare il massimo e quest’anno è stato così fino all’ultima gara. I successi personali che ho ottenuto non sarebbero stati possibili senza il grande lavoro che ha fatto per noi corridori il team e per questo sono sempre grato a loro”. Il bilancio della stagione agonistica per il Team Soudal Montemurlo si può considerare positivo anche se non tutti i biker hanno offerto i risultati che i dirigenti e lo staff tecnico pratese si attendevano. I successi conquistati sono stati 29 con 53 podi a confermare che gli atleti della squadra pratese sono stati praticamente protagonisti in tutte le classifiche delle gare alle quali hanno preso parte. Un motivo di soddisfazione sicuramente incoraggiante in prospettiva futura, ed ora lo staff si dedicherà al nuovo gruppo ed al programma per il 2025.