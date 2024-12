Mountain Bike: Stagione da favola per il Team Soudal Montemurlo

Montemurlo,29 dicembre 2024 - Una stagione straordinaria e da incorniciare quella che può vantare al termine dell’annata 2024 il Team Soudal di Montemurlo. In sintesi 31 vittorie, cinque classifiche generali e il secondo posto nella UCI Marathon World Cup, un bilancio che ha superato ogni aspettativa, migliorando i risultati già eccellenti del 2023. Il Team Soudal ha preso parte a 59 giorni di gara in 8 diversi paesi, ed oltre alla vittorie ha conseguito anche 26 podi con i suoi sei atleti di quattro nazionalità, tra cui due donne. Paez, Morath, Cherchi e Mairhofer hanno raccolto punti UCI con vittorie, podi e risultati rimanendo nelle prime 25 posizioni del ranking mondiale Marathon. Dario Cherchi il primo vincitore della stagione, di Victor Fernández l’ultimo sigillo del 2024. Leonardo Paez, ex iridato e fulcro della squadra, ha ottenuto sette vittorie, condividendo il primato con Adelheid Morath e Fernández, mentre Cherchi e Sandra Mairhofer ne hanno ottenute cinque a testa. Oltre all’obiettivo di puntare a risultati importanti con campioni esperti, il Team Soudal quest’anno si era prefisso lo sviluppo di un giovane talento come Cherchi e negli ulteriori passi in avanti della Mairhofer, due obbiettivi che sono stati raggiunti. Una stagione continua nel raggiungere i risultati, in Italia e all’estero come nella Vuelta Ibiza, ma il periodo più bello è stato durante l’estate con una serie di trionfi, come nell’Alpentour Trophy e nella KronplatzKing Marathon. Nonostante l’intensa attività svolta nei mesi precedenti anche l’ultimo scorcio della stagione ha fatto registrare per il Team Soudal Montemurlo del presidente Stefano Gonzi altri successi in Spagna, il dodicesimo posto nel Campionato del Mondo Marathon di Leonardo Paez, la lunga trasferta negli Stati Uniti per la finale della UCI MTB Marathon World Cup, che ha visto lo stesso campione colombiano cogliere la seconda posizione. Guardando al 2025 non ci sarà Victor Fernàndez che in due stagione ha conquistato 16 successi per il team pratese, mentre resterà il quintetto Paez, Cherchi, Trabalza, Morath, Mairhofer, ai quali si unirà un nuovo rider italiano, il cui nome verrà svelato nei primi giorni di gennaio.