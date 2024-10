Nicole Bracco piazza la doppietta. Il Trofeo Rosa di ciclismo è un affare del team di Cesano

Bracco e Cesano Maderno: un trionfo tutto brianzolo a Villanuova sul Clisi, nel Bresciano, dove si è disputata l’ultima prova della Challenge Trofeo Rosa a punteggio. Doppietta fantastica per il team cesanese che conquista il successo con Nicole Bracco nel Memorial Claudia Baldo per donne esordienti in cui la giovanissima cuneese, 13 anni, allo sprint regola il gruppo compatto relegando al secondo posto la toscana Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini San Miniato) e al terzo la bergamasca Nina Marinini della Biesse Carrera. In virtù di questa vittoria, Bracco si aggiudica anche la speciale classifica del Trofeo Rosa che l’ha vista grande protagonista fin dalla prima prova.

E c’è pure il trionfo del Club diretto da Guido Roncolato nella classifica assoluta per società che il Cesano Maderno ha dominato con i risultati accumulati sia dalle donne esordienti che dalle allieve. Ma la stagone riserva ancora un grande appuntamento per le rosse di Cesano Maderno.

L’obiettivo prossimo è la conquista della Coppa Italia che, domenica prossima, sarà assegnata dopo la quarta e ultima prova di San Paolo d’Argon nella Bergamasca. Le atlete di Roncolato guidano la provvisoria classifica delle esordienti, e si candidano per il successo finale che manca in Coppa Italia dal 2005. Dan.Vig.