Niente ’Trofeo Buffoni’: "Ci riproviamo a ottobre"

Niente da fare per il Trofeo Buffoni 2024, ma si studia già un’idea alternativa. La troppa pioggia caduta nelle ore antecedenti la gara che alle 14 di ieri sarebbe dovuta scattare dal ponte sul fiume Versilia al Cinquale ha costretto Fabio Del Giudice, presidente dell’associazione organizzatrice ’Francesco Buffoni’, in accordo con i sindaci di Montignoso e Forte dei Marmi, la direzione di corsa e la scorta della Polizia Municipale, ad annullare la 55esima edizione della classica internazionale di ciclismo giovanile, che anche quest’anno aveva portato ai nastri di partenza 176 fra i migliori atleti del panorama mondiale Juniores (divisi in 35 team, 23 italiani e 12 stranieri, di cui 5 nazionali), fra i quali 3 campioni del mondo e d’Europa, 4 campioni italiani e altrettanti regionali, oltre a 10 ciclisti della nazionale azzurra, al campione di Spagna e a quello di Colombia. "Fino all’ultimo – ha spiegato – abbiamo provato a salvare la corsa. Avevamo inizialmente deciso un ’piano b’: ridurre il chilometraggio per terminare entro le 16. Poi abbiamo pensato di anticipare di 20 minuti la partenza ma una omba d’acqua si è abbattuta sul lungomare e alcune aree interne facendo venir meno la sicurezza degli atleti". E la gara è stata annullata.

"Abbiamo lavorato un anno – ha aggiunto Del Giudice – per rendere possibile la gara. Dispiace annullare tutto, ma abbiamo messo al primo posto la sicurezza e l’incolumità dei ragazzi, che dobbiamo sempre garantire". Ora l’obiettivo dell’associazione Francesco Buffoni, in accordo con commissari e amministrazioni comunali, è riprogrammare a ottobre il Buffoni, "magari anche in forma diversa come una cronometro o un circuito. Servirà uno sforzo economico – ha concluso – ma l’idea c’è e in settimana si potranno avere novità".

