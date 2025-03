O Gran Camino, Paletti brilla. È terzo fra gli Under 23

Il ventenne Luca Paletti (foto) grande rivelazione nella cronometro di 15,5 chilometri nella O Gran Camino vinta da Derek Gee che ha preceduto Davide Piganzoli. Il figlio d’arte ha dimostrato di avere una grande condizione giungendo 16° assoluto e salendo al 13° nella generale, risultato che gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio nella classifica under 23 alla soglia dei 21 anni che compirà il 5 giugno. Come previsto la prova contro il tempo ha fatto perdere qualche posizione in classifica, ma già oggi nella tappa di 142 chilometri di Camino de Lugo che domani nella frazione conclusiva di Santiago di Campostela avrà l’opportunità d risalire la classifica. Per quanto riguarda Luca Paletti, con la brillante condizione che si ritrova la maglia bianca nella corsa Spagnola - Portoghese quello che sembrava un sogno è alla sua portata . Sarà impegnata nella prima classica del Nord la fioranese Gaia Masetti che dopo le buone prestazioni in Australia potrebbe essere convocata per partecipare alla Milano S.Remo Women. Alla classica dei fiori è invece iscritta Rachele Barbieri che non ha ancora ripreso gli allenamenti per i postumi della caduta nell’ultima tappa della UAE Tour. Scatta domani la stagione su strada degli juniores categoria che purtroppo non vedrà al via nessun team modenese. Alla gara d’apertura il Memorial Baronti in Toscana saranno al via il formiginese Samuele Monti in casacca Italia Nuova Bologna, ed i gialloblù Alessandro Ingrami e Kristian Vandelli che difendono i colori della Parmense. Dopo il positivo debutto in Toscana domenica scorsa il modenese Armin Caselli sarà in gara a Volta Mantovana nel Trofeo Tecnoneccanica.

Andrea Giusti