Oggi in sella a Civitanova. Sfida nella zona industriale

Oggi le maglie arancionerobianche saranno schierate in prima fila nella zona industriale civitanovese. A guidare il Trittico d’Apertura: Emanuela Sampaolesi, Maurizio Zannoni, Emanuele Scipione, Alberto Corradetti. L’amazzone del Go Fast abruzzese punta al bis, dopo aver conquistato l’edizione 2023 della challenge creata e gestita dall’Acsi Macerata del presidente Maurizio Giustozzi. Zannoni è l’esemplare supergentleman sempreverde in forza alla Maplast – Potenza Picena. Il senior Scipione è il più giovane master al comando.

A Civitanova tre le bandierine agonistiche abbassate dall’Idromarche Team, la prima alle 8.30. Classifiche Fascia A: 1.Emanuele Scipione (Ex-What Cycling) p.19; 2.Davide Gelsomini p.12; 3.Federico Colone p.10; 4.Michele Senni p.9; 5.Riccardo De Santis p.8. Fascia B: 1.Alberto Corradetti (Team Go Fast Event) p.17; 2.Mauro Maronari p.10; 3.Cesare Marocco p.9; 4.Marcello Cesari p.9; 5.Roberto Cancanelli p.8. Fascia C: 1.Maurizio Zannoni (Maplast - Potenza Picena) p.16; 2.Roberto Mentuccia p.16; 3.Giordano Nasoni p.10; 4.Giovanni De Martinop.9; 5.Carlo Bartolomeo Ritota p.8. Fascia Rosa: 1.Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast Event) p.18; 2.Romina Ordonzelli p.18; 3.Morgana Grandonico p.9; 4.Gioia Chiodi p.9; 5.Sabrina Celiberti p.7.

Umberto Martinelli