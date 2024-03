Orlando stacca tutti a piazza del Campo di Siena. Gran Fondo Strade Bianche. Team Frigerio: un successo

Vincere la Grand Fondo Strade Bianche è come conquistare un titolo iridato per il Team Frigerio Viaggi-Jo.We SLP di Giussano. Il trionfo di Roberto Orlando nella categoria Master 5 contribuisce a creare un’atmosfera di grande entusiasmo tra lo staff del sodalizio presieduto da Giancarlo Frigerio. Settemila cicloamatori provenienti da tutta Europa hanno partecipato alla manifestazione del Senese. Un record per un appuntamento ormai entrato nel cuore di migliaia di appassionati. La corsa sugli sterrati con arrivo in Piazza del Campo a Siena ha visto Orlando primeggiare al termine di quasi 200 chilometri. Uno scenario unico in cui il Team Frigerio Viaggi-Jo.We SLP si è trovato a proprio agio, non solo col vincitore, ma con tutta la formazione brianzola. "Per la nostra squadra questo successo vale doppio - afferma Giancarlo Frigerio -. Le Strade Bianche sono un evento internazionale, una vetrina unica nel suo genere e vedere sul podio un nostro atleta è stata una incredibile soddisfazione". Dan.Vig.