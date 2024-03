Paraciclismo. A Carate la Coppa Italia dei campioni di handbike

Carate Brianza è pronta a ospitare la terza edizione della Handcycling Race valevole per la Coppa Italia di Società 2024 di Paraciclismo. All’evento a carattere nazionale, organizzato dal sodalizio Piccoli Diavoli 3 Ruote Associazione Sportiva Dilettantistica, parteciperanno le categorie H1-H2-H3-H4-H5-T1 e T2, H-Open 1-H-Open 2 e Open Under 14 maschile e femminile. Il programma prevede la gara in linea di 1 ora più un giro nella zona industriale di Carate. Il ritrovo è fissato tra le 9.45 e 10.45. Partenza della prima prova alle ore 13. Il circuito si snoderà in via Rivera in corrispondenza del civico 50, quindi proseguirà in via Lombardia, via dell’Immacolata, fino alla rotatoria di via dell’Immacolata/via Grossi, per poi prendere la direzione in via Della Valle, svolta a destra in via Piemonte, via Lombardia, via del Valà, via Cristofoto Colombo, svolta in via Tiziano, via Rivera dove è stato fissato lo striscione dell’arrivo. Per i meno esperti una Handbike è una particolare tipo di due ruote che si muove tramite delle manovelle spinte dalle braccia. Viene spesso usata da persone con disabilità o malformazioni agli arti inferiori.

Dan.Vig.