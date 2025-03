Passione per la bici: tre formazioni per il rilancio del San Miniato Ciclismo

San MIniato,23 marzo 2025 - Il rilancio della società San Miniato Ciclismo intrapresa con ammirevole impegno a tanta passione dal suo presidente l’empolese Alberto Carmignani sta procedendo bene.

La campagna promozionale per la stagione 2025 ha consentito di allestire un sestetto allievi, mentre è stato costituito un gruppo di giovanissimi, e trovano spazio i cicloamatori. Intenso il programma organizzativo della San Miniato Ciclismo con la “Giornata Azzurra” del 18 maggio a Casenuove di Empoli con in palio il 3° Trofeo Salvatore Cioffi, con gare per esordienti valevoli per il Campionato Provinciale fiorentino, e per allievi in collaborazione con la locale Trattoria Cioffi, mentre il 27 luglio nella zona di Castellonchio a San Miniato Basso altra gara per esordienti valevole per il Trofeo San Miniato Ciclismo.

Il presidente Carmignani inoltre ha confermato la gara di chiusura della stagione giovanissimi (Trofeo Pneumatici e Revisioni) sempre sul circuito della zona artigianale di San Miniato Basso sabato 27 settembre.

ALLIEVI: Giulio Bellucci, Matteo Diano, Diego Donofrio, Matteo Peragnoli, Mattia Puccini, Lorenzo Tirino. Direttori sportivi Rodolfo Pucciarelli, Francesco Fagnani; accompagnatori Rolando Bini e Marino Della Pace. GIOVANISSIMI: Gabriele Ciampalini, Cosimo Pucci, Orlando Menichetti, Edward Gabriel Mirica. Ds Fabrizio Scunzani, Alice Ammannati; accompagnatori Giuseppe Graceffa e Emilio Melanos. CICLOAMATORI: Lorenzo, Riccardo e Graziano Pretolani, Emiliano Bochicchio, Stefano Panerai, Roberto Burgassi. Oltre al presidente Alberto Carmignani, il vice è Rolando Bini, i consiglieri Baldazzi, Bochicchio, Pretolani e Sani; le bici firmate Vicini e Guerciotti. Tra gli sponsor Pneumatici e Revisioni, Banca Cambiano 1884 Spa, Unipol Assicurazioni Chianti Valdelsa–Castelfiorentino, Cambiano Leasing, Car Diesel e Car Center.