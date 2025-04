Pedale Sarzanese brilla nella Challenge Ligure: secondo posto generale

Ottima partenza di stagione per il Pedale Sarzanese che con i suoi giovani bikers ha centrato il secondo posto nella classifica generale della Challenge Ligure. Le prime gare della nuova stagione si sono tenute a Genova-Forte Begato dove il Pedale si è presentato da detentrice del Trofeo 2024.

Questi i piazzamenti: Matteo Odaglia primo classificato nei Giovanissimi 7 anni; Tommaso Tonarelli e Gaia Bernabò secondo nei Giovanissimi 8 anni rispettivamente maschile e femminile. Per i Giovanissimi 10 anni seconda piazza per Francesco Bernabò; terzi e quarti Gabriele Cutrì e Leonardo Biassoli nei Giovanissimi 11 anni ed infine vittoria per Susanna Vollero nei Giovanissimi femminili 12 anni.

Bravissimi anche gli altri giovani atleti del pedale che con i loro ottimi piazzamenti hanno contribuito alla seconda posizione nella classifica generale: Samuel Lorenzini, Jacopo Lupetti, Nicolas Fantelli, Diego Riccobaldi, Anna Lambruschi, Alessandro Rotondo, Gabriele Salteri, Francesco Tonarelli, Francesco Odaglia, Cristiano Penna, Giulio Lombardo e Matilde Pampana.