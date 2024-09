Pinarello: quinto podio stagionale

Eccellente prestazione di Alessandro Pinarello in questa edizione della Ruota d’Oro, con partenza e arrivo a Terranuova Bracciolini. Il giovane classe 2003 della VF Group Bardiani-CSF Faizanè ha così conquistato il suo quinto podio stagionale. Ottima prova anche per il suo compagno di squadra Matteo Scalco, protagonista della fuga partita dopo 13 km, poi ripresa da un gruppo di una decina di corridori, tra cui Pinarello. Sull’ultima salita, il gruppo si è ridotto a dieci unità e, nonostante Pinarello abbia anticipato lo sprint finale, è comunque riuscito a chiudere in terza posizione.

Le dichiarazioni di Pinarello: "Ho provato ad anticipare nella volata finale, forse un po’ troppo presto, ma sono comunque contento di aver chiuso al terzo posto, anche per il lavoro fatto con la squadra. Era la mia ultima gara Under 23 dell’anno, quindi sono felice di averla conclusa con un buon risultato. Ora spero di continuare su questa strada e crescere sempre di più".