Strade Bianche, i super campioni in ricognizione: Pocagar si gode il paesaggio

Siena, 29 febbraio 2024 – Un’altra vetrina importantissima per la Toscana grazie al ciclismo. Si avvicina una delle gare più attese della stagione, le Strade Bianche.

Attesa dagli atleti professionisti, che anno dopo anno hanno imparato ad amare il tracciato tra le colline da sogno della provincia di Siena e dagli amatori, che domenica 3 marzo vivranno il loro grande momento di gloria con la gara a loro dedicata.

Prima, sabato 3, la sfida dei campioni. Tra questi anche Tadej Pogacar. Lo sloveno è già in Toscana e fin dal giovedì mattina ha effettuato la prima ricognizione sul percorso. Tanti sorrisi e voglia di scherzare, come il portacolori della Uae Emirates ci ha abituato.

E’ così che trova la concentrazione giusta in vista del primo banco di prova per lui in questa stagione. Ci sono grandi aspettative su di lui e vedremo se saprà ripagare i suoi tifosi. In diversi lo hanno riconosciuto sul percorso. Due i Tour de France all’attivo per una delle realtà più scintillanti del ciclismo mondiale. La Uae Emirates sarà alle Strade Bianche con, oltre a Pogacar, Tim Wellens, Marc Hirschi, Isaac Del Toro (il messicano astro nascente delle due ruote), Domen Nokak, Jan Christen e Filippo Baroncini.