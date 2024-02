Strade Bianche, foto di gruppo per il Team Ineos in piazza del Campo. Pidcock l’uomo più atteso

Siena, 29 febbraio 2024 – Una foto di gruppo postata su Strava da Michal Kwiatkowski dà il via all’avventura del Team Ineos Grenadiers alle Strade Bianche. Nel gruppo inglese c’è gente che conosce bene la gara e che l’ha vinta.

Pogacar in ricognizione con la sua Uae

Proprio Kwiatkowski e Tom Pidcock sono già arrivati a braccia alzate in piazza del Campo, con l’inglese in particolare che è campione in carica e che cercherà di non cedere lo scetto sabato 2 marzo. La squadra è già in ricognizione sul percorso.

Giovedì mattina, come si legge proprio sul profilo Strava di Kwiatkowski, il Team Ineos ha pedalato per una novantina di km tra Siena e Asciano provando appunto alcuni tratti dei 215 km della corsa.

C’è molta serenità nel gruppo inglese, che ha stabilito il proprio quartier generale in campagna, in un luogo spazioso dove accogliere tutti i vari veicoli della squadra. Si mettono a punto i materiali in vista di sabato, mentre la squadra proseguirà con gli allenamenti. Con la possibilità per i tifosi toscani di incontrare i loro beniamini.