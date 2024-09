Prima il Memorial Nencini. Poi la Coppa della Liberazione. Domenica di corse in Mugello

Un giornata da ricordare per il ciclismo giovanile quella di domani, domenica 15 settembre, sulle strade del Mugello. Sono 195 gli esordienti primo e secondo (gareggeranno assieme) iscritti alla Coppa Sportivi di Bilancio-Memorial Gastone Nencini in programma al mattino a Barberino di Mugello e 146 gli allievi che hanno invece aderito alla 79esima Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo. Per la prima gara organizzata dalla locale società Gastone Nencini presieduto da Madssimi Bacherini, previsto un circuito cittadino di poco inferiore ai 6 km da ripetere sei volte con partenza e arrivo in via della Repubblica presso il Comune.

La partenza alle ore 11 e prima del via l’omaggio nel cimitero di Barberino sulla tomba dove riposa il grande campione di ciclismo Gastone Nencini. Nel pomeriggio con partenza alle ore 14,30 a Borgo San Lorenzo la prestigiosa Coppa della Liberazione per allievi organizzata dal Club Ciclo Appenninico 1907 del presidente Stefano Rossi, con la collaborazione della locale sezione dell’Anpi, con circa 150 corridori iscritti e come sempre diversi di questi provenienti da fuori Toscana.

Al mattino per le vie di Borgo corteo e manifestazione a ricordare i Caduti della Liberazione, quindi la manifestazione ciclistica lunga 92 chilometri con tre giri di circa 20 km attraverso Le Pergole, Bivio Cappuccini, Arrabbiata, Palagio, Scarperia, via Tintoria, Borgo San Lorenzo, e quindi tratto finale in linea con la dura e difficile salita delle Salaiole, quindi Polcanto e l’arrivo attorno alle ore 17. Quest’anno il ritrovo è fissato presso la saletta Pio La Torre in via Giotto, mentre partenza ed arrivo saranno nel Viale Europa Unita.

Antonio Mannori