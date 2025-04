Sara Fiorin brilla al Tour El Salvador: vittoria di tappa e maglia bianca

Sara Fiorin ha concluso stanotte la sua avventura ciclistica in Centro America. La brianzola torna dal Tour El Salvador con un successo di tappa, un quarto e un settimo posto, e la maglia bianca di miglior Giovane che ha indossato nella prima frazione.

"La mia è stata una bellissima esperienza di sport e di vita - ha detto Sara, 21 anni di Baruccana di Seveso -. Ho corso con impegno e passione ogni giorno, ho faticato e gioito, ho stretto qualche mano e firmato autografi. Un’avventura bellissima che spero di ripetere in un futuro prossimo".

E finora è stata davvero una bella avventura per la brianzola della Ceratizit WNT Pro Cycling, formazione tedesca del World Tour donne elite, che speriamo continui a lungo. All’indomani del Tour El Salvador, che si è concluso domenica scorsa con la vittoria finale dell’elvetica Elena Hartmann tra l’altro compagna di squadra della sevesina, Sara Fiorin è stata protagonista anche nella corsa in linea valida per l’assegnazione del Grand Prix El Salvador in cui si è piazzata al secondo posto nello sprint finale a ranghi compatti battuta soltanto dalla trevigiana Laura Tomasi (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi).

"Sono scattata benissimo in quella volata, ho sgomitato e lottato per tenere le posizioni fino agli ultimi metri, ma la Tomasi è stata molto brava e ha vinto con merito. Il mio secondo posto è figlio di una condizione di forma che continua a crescere e sono molto soddisfatta perché mi lascia sperare per il prosieguo della stagione. Ora mi rimane da correre il Grand Prix Surf (stanotte, ndr) dove punterò alla vittoria".

La gara di Surf City, 120 chilometri, è stata infatti l’ultimo appuntamento per Sara Fiorin sulle strade di El Salvador prima della ripartenza per l’Italia. Una volta rientrata a casa, l’atleta osserverà una sosta agonistica di otto giorni prima di ripresentarsi al via della Ronde du Mouscron che si svolgerà in Belgio lunedì 21 aprile.